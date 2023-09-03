وزير خارجية إيران: السعودية تعرب عن استعدادها لعقد قمة ثلاثية مع طهران وأنقرة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن "المملكة العربية السعودية أعربت عن استعدادها لعقد قمة ثلاثية مع إيران وتركيا لبحث التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أدلى بهذا التصريح في مؤتمر صحفي مشترك متلفز مع نظيره التركي هاكان فيدان.

وكان عبداللهیان، قد استقبل نظيره التركي هاكان فيدان في وقت سابق من اليوم في طهران.

وبحث الجانبان في هذا اللقاء القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك والقضايا الإقليمية وأهم القضايا الدولية، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى طهران بعد تعيينه في هذا المنصب.