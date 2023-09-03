طلاب كوريا الجنوبية في مركز توثيق التراث الطبيعي والحضاري بمكتبة الإسكندرية

استقبلت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، ضمن فعاليات برنامج تبادل الوفود الشبابية من الدول المختلفة والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بمركز توثيق التراث الطبيعي والحضاري التابع لقطاع التواصل الثقافي، وفدًا من طلاب كوريا الجنوبية.

وتفقد الوفد قاعات المركز، بما في ذلك قاعة بانوراما الحضارة، والتي تقدم عرضًا شاملاً عن تاريخ مصر بدءًا من الحقبة الفرعونية والتاريخ القبطي والإسلامي ومصر الحديثة.

واطلع الوفد على لوحات حائط المعرفة والتي تعمل بتقنية الواقع المعزز، وتستعرض عدة موضوعات منها مقبرة توت عنخ آمون، والفن التشكيلي المصري، وبردية كتاب الموتى لآني، وجدارية مقبرة رخمي رع.

وفي نهاية الجولة، أتيح للزوار فرصة للتصوير التخيلي من خلال تطبيق سناب سبند المطور والمنتج بواسطة المركز مع شخصيات مصر القديمة الشهيرة مثل: حارس الملك توت عنخ أمون، ورمسيس الثالث، وحورس وست.

وأشاد الوفد الكوري، بجهود مكتبة الإسكندرية في توثيق ونشر التراث المصري، مؤكدين أهمية الحفاظ على الهوية المصرية.

قدم رئيس الوفد الكوري، هدية تذكارية للمركز تقديرًا لجهوده.