وزيرا خارجية السعودية وتونس يستعرضان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

استعرض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع نظيره التونسي نبيل عمّار،الذي يزور المملكة حاليا، أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، "أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، استعرض خلال لقائه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم الأحد، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية نبيل عمّار العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها".

عقب ذلك، ترأس وزيرا الخارجية الاجتماع الثالث للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية وتونس حيث شدد الجانبان على أهمية تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات على جدول الاجتماع والهادفة إلى توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

ومن المتوقع أن تتمحور مباحثات هذه اللجنة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين. كما سيتم خلال هذه الزيارة مناقشة مستجدات المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب الصحافة التونسية.

كانت السعودية، قد أعلنت في أواخر يوليو الماضي عن تقديم قرضً ميسر ومنحة لتونس بقيمة 500 مليون دولار وفق وكالة "واس".