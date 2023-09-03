رياضة دمياط تفتتح مقراتها لتسويق المشروعات اليدوية والتراثية مجانا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، معرضا لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية لتسويق منتجاتهم مجانا، في مركز شباب مدينة عزبة على مدار 5 أيام.

وأوضح الدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية شباب ورياضة دمياط، في بيان له اليوم، أن الوزارة تتبنى آليات مبتكرة لنشر ثقافة العمل الحر، ومساهمة الوزارة في خفض معدلات البطالة، من خلال فتح مراكز الشباب لتسويق منتجات الشباب أصحاب المنتجات اليدوية والتراثية، لإقبال مجموعة كبيرة من الشباب، على تبني مشروعات خاصة بهم؛ لتحقيق دخل مناسب يمثل دعما كبيرا لقطاع المنتجات اليدوية والحرفية.

ويأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.