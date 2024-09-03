وفا: شهداء وجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

لقي 4 مواطنين حتفهم وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" .

وقالت وفا إن طفلين آخرين لقيا حتفهما جراء قصف الاحتلال منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وأضافت الوكالة ، إن عدد من لقوا حتفهم في قصف طائرات تجمعا للمواطنين أمام بوابة مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع، ارتفع إلى ثمانية أشخاص.

وفي وقت سابق، استهدفت قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين أحدهما طفل.

ولقي شخصان حتفهما بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة الزرقا بحي التفاح شرق المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40786 مواطنا، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة 94224 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.