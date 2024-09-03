سفير تركيا لدى مصر: نستهدف الوصول لرقم قياسي في حجم التبادل التجاري بين البلدين

قال سفير تركيا لدى مصر صالح موطلو شن، إن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين أحدثت انفتاحًا كبيرًا في علاقاتهما الاقتصادية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أنَّ الفترة السابقة كانت قد شهدت انخفاضًا طفيفًا في التجارة بين البلدين بسبب مشكلات تتعلق بالغاز المسال.

ولفت إلى أن الوضع المالي في مصر جيد جدًا، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل جهودًا جيدة جدًا في هذا الصدد، موضحًا أن هناك ترقبًا للوصول لرقم قياسي في حجم التبادل التجاري بين البلدين هذا العام.

ونوه بأنه إذا تم إخراج الغاز المسال من المعادلة، فمن المتوقع الوصول لرقم قياسي في هذا الإطار، يصل إلى 15 مليار دولار بين البلدين خلال خمس سنوات.

ولفت إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات التي تساهم في تحقيق هذا الهدف.

ويُجري الرئيس اليسسي زيارة إلى تركيا، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، ويتخللها إجراء محادثات مهمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول العلاقات الثنائية، مع انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي.

وتأتي زيارة الرئيس السيسي لأنقرة، تلبية لدعوة من الرئيس التركي خلال زيارته لمصر قبل أشهر.