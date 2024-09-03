جنايات مطروح تبرأ متهم بالتحرش بمواطنة صينية أثناء السباحة ببحر في شاطئ روميل

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار السيد مصطفى الحوارني، ببراءة متهم من جريمة تحرش بسائحة صينية؛ تحت الماء أثناء ممارستها السباحة بأحد الشواطئ.

وكانت سائحة صينية تدعى "لي مينج توني، 28 سنة"، تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة مرسى مطروح، يفيد بتعرضها للتحرش الجسدي، حيث لمس شخص يدعى "ع.م.ع"، أماكن حساسة بجسدها، أثناء سباحتها ببحر شاطئ روميل في مطروح.

وأكد محمد راضي محامي المتهم، أمام هيئة المحكمة، صعوبة وقوع جريمة التحرش تحت الماء، لا سيما في ظل استحالة تحديد هوية الشخص وشكله ونوعه، وهو غاطس تحت الماء كما ادعت المجني عليها في بلاغها.