نتنياهو يستنكر تعليق بريطانيا 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل: سننتصر في الحرب بدونها

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قرار بريطانيا بتعليق 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل «مشين»، مؤكدًا أنه لن يغير من إصرار تل أبيب على هزيمة حماس.

وزعم عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أن «حماس قتلت يوم 7 أكتوبر 14 مواطنًا بريطانيًا، ولا تزال تحتجز أكثر من 100 رهينة، من بينهم خمسة مواطنين بريطانيين».

وتابع: «القرار البريطاني المضلل لن يؤدي إلا إلى تشجيع حماس»، مضيفا: «مع الأسلحة البريطانية أو بدونها، ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب وستؤمن مستقبلها».

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، إن تعليق بريطانيا لثلاثين من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل «لن يهدد قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها».

وأضاف لإذاعة «تايمز»، اليوم الثلاثاء، غداة الإعلان عن قرار التعليق «لن يكون لذلك تأثير ملموس على أمن إسرائيل»، بحسب «رويترز»ز

وأمس الاثنين، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن بلاده ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل.

وأوضح «لامي»، أن التعليق يأتي بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وذكر لامي، أن تعليق بلاده تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل الذي أعلنته ليس حظرًا شاملًا على السلاح.