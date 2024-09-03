حماس: واشنطن لم تضغط بشكل مناسب على نتنياهو وحكومته

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، قوله إن الولايات المتحدة لم تضغط بشكل مناسب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته.

وأضاف حمدان: "لا شيء جديد بشأن الصفقة ونتعامل فقط مع ما نتلقاه من الوسطاء"، مشيرا إلى أنه "ليس المطلوب مقترحا جديدا بل إلزام نتنياهو بما وافقت عليه المقاومة".

وتابعت: "موقفنا بشأن محور فيلادلفيا واضح وهو أننا نرفض أي صيغة لوجود الاحتلال فيه"، مشددة على أن "محور فيلادلفيا جزء من عملية الانسحاب من القطاع الذي تم الاتفاق عليه سابقا".

وأشار القيادي في حماس إلى أنه "إذا لم تلزم واشنطن نتنياهو بالانسحاب من فيلادلفيا فهي تسعى لإنقاذه من تبعات مقتل الأسرى"، موضحا أن الأسرى إما قتلوا في قصف إسرائيلي أو برصاص إسرائيلي أو خلال اشتباكات.