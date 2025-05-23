 محكمة في باريس تدين زعيم عصابة و7 آخرين في قضية سرقة كيم كارداشيان عام 2016 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محكمة في باريس تدين زعيم عصابة و7 آخرين في قضية سرقة كيم كارداشيان عام 2016

باريس - (أ ب)
نشر في: الجمعة 23 مايو 2025 - 10:32 م | آخر تحديث: الجمعة 23 مايو 2025 - 10:32 م

أدانت محكمة في باريس زعيم عصابة و7 آخرين في قضية سرقة كيم كارداشيان عام 2016.

 

 

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