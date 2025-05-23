اتفاق رئيس وزراء اليابان والرئيس الأمريكي على إجراء محادثات بناءة بين البلدين

قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، اليوم الجمعة، إنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفقا على إجراء محادثات "بناءة" في جولة المحادثات التجارية القادمة بين البلدين.

وأضاف إيشيبا في تصريحات للصحفيين بعد الاتصال الهاتفي، أن المحادثات ستكون عن الاستثمار وليس الرسوم الجمركية، مؤكدا أن موقف اليابان المتمثل في مواصلة الضغط على واشنطن لإسقاط جميع إجراءات الرسوم الجمركية الأخيرة لم يتغير، موضحا أنه متمسك بخططه لتشجيع الاستثمارات اليابانية لخلق المزيد من فرص العمل في الولايات المتحدة في المقابل.

وأضاف إيشيبا، أنه ذكر ترامب بأن مطلب اليابان هو أن تلغي الإدارة الأمريكية جميع الرسوم الجمركية الأخيرة على الواردات من اليابان، وهو ما لم يقدم الرئيس الأمريكي أي رد محدد عليه.

وتابع رئيس وزراء اليابان للصحفيين "أعربت عن أملي في عقد مناقشات بناءة واتفقنا على ذلك"

يذكر أن الولايات المتحدة تفرض رسوما جمركية بمعدل 25% على السيارات التي تمثل سلعة التصدير الرئيسية لليابان إلى السوق الأمريكية، وخفف ترامب بعض هذه الرسوم لكنه أبقى على الرسوم المرتفعة على كل واردات بلاده من الألومنيوم والصلب.

ولفت إيشيبا، إلى أن المحادثات الهاتفية اليوم جاءت بطلب من الرئيس ترامب، واستمرت حوالي 45 دقيقة حيث تناولت مجموعة كبيرة من الموضوعات بما في ذلك التعاون الأمني بين البلدين الحليفين، وزيارة الرئيس ترامب الأخيرة لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والإمارات.

كما اتفق الزعيمان على إجراء محادث جديدة عند حضورهما في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كندا الشهر المقبل.