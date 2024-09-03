وفي ذلك المقر يجمعون المعلومات الاستخباراتية المحلية والأجنبية، ولكنه أصبح مكانا لأعمال أبشع بكثير.

يقول إن الزنزانة التي كان فيها ليس لها نوافذ ولا يدخلها نور الشمس. كل ما فيها مروحتان للتهوية.

"بعد فترة، تفقد شعورك بالوقت، فلا تعرف النهار من الليل".

"كنت أسمع صراخ المساجين الآخرين، ولكنني لا أراهم. عويلهم كان مرعبا".

كان الصراخ، كما عرف هو بنفسه، لزملائه المساجين، عندما كانوا يخضعون للاستجواب.

ويقول مايكل تشاكما "كانوا يربطونني في الكرسي، ويدورونه بسرعة فائقة. ويهددوني بالصعق بالكهرباء. سألوني لماذا كنت أنتقد حسينة".

وخارج مركز الاعتقال، تحولت صدمة فقدان الأخ، بالنسبة لمينتي تشاكما، إلى فزع.

تقول "ذهبنا إلى العديد من مراكز الشرطة للبحث عنه. ولكنهم قالوا إنهم لا يعرفون عنه شيئا". وبعد شهور "دخل الفزع قلوبنا. وساءت صحة أبي أيضا".

قامت حملة واسعة للبحث عن مايكل. ورفعت مينتي شكوى إلى المحكمة العليا، في 2020. ولكنها لم تحصل على إجابة.

"تعرضت العائلة كلها إلى محنة كبيرة، وكرب عظيم. كان اختفاؤه عذابا شديدا".

وفي أغسطس 2020، توفي والد مايكل، خلال جائحة كوفيد. وبعد 18 شهرا، قررت العائلة أن مايكل قد مات أيضا.

تقول مينتي: "فقدنا الأمل". "وعملاً بتقاليدنا البوذية، أقمنا له جنازة حتى تفيض روحه من الجسد. فعلنا ذلك بقلب مليء بالأسى. وبكينا كثيرا".

وتقول المنظمات الحقوقية في بنغلاديش إنها أحصت 600 حالة اختفاء قسري منذ 2009، العام الذي انتخبت فيه الشيخة حسينة.

وفي السنوات التالية، اتهمت حكومة الشيخة حسينة باستهداف منتقديها، في محاولة لخنق المعارضة، التي تشكل خطرا على الحكم. ولكنها كانت دائما تنفي وحكومتها هذه الاتهامات.

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن بعض المختفين، أفرج عنهم لاحقا أو قدموا للمحاكمة، وآخرون عثر عليهم قتلى. وتشير إلى أن نحو 100 منهم ما زالوا مختفين.

وانتشرت الشائعات عن السجون السرية، التي تديرها مختلف الأجهزة الأمنية في بنغلاديش. وشاهدت مينتي فيديوهات عن حالات الاختفاء، وكلها أمل أن يكون أخوها معتقلا في واحد منها.

ولكن وجود هذا المركز في دكا، لم يكشف عنه إلا بعد تحقيق أجرته نيترا نيوز في مايو 2022.

وكشف التقرير أن المركز موجود داخل المجمع العسكري، قي قلب العاصمة دكا. وتمكن التقرير من تسجيل شهادات من داخل البناية. والكثير منها تتطابق مع شهادة مايكل بأنه كان معتقلا في زنزانة لا يدخلها نور الشمس.

وتتفق هذه التوصيفات مع ما ذكره، معروف زمان، سفير بنغلاديش السابق في قطر وفيتنام، الذي اعتقل في بيت المرايا في ديسمبر 2017.

وكان حواره مع بي بي سي، واحدا من الحوارات القليلة، التي تحدث فيها عن محنته، التي دامت 15 شهرا. وقد وافق، في تسوية مع المسؤولين مقابل الإفراج عنه، على عدم الحديث عن اعتقاله في العلن.

وكان خائفا مما سيحدث له إذا تكلم، مثلما يخاف كل من تحدثوا عما حصل لهم خلف أسوار المجمع. والمعتقل الذي تحدث عن محنته علناً لنترا نيوز في 2022، لم يفعل ذلك إلا لأنه كان قد غادر بنغلاديش.