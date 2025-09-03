قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مادة «TPo» المستخدمة في طلاء الأظافر، غير موجودة في المنتجات التجميلية المصنعة أو المسجلة رسميًا داخل مصر.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية «DMC» إلى مراجعة هيئة الدواء بيان التركيب لكل مستحضر تجميل قبل تسجيله، لافتا إلى رفض تسجيله في حال وجود أي تحذيرات أو نشرات علمية عالمية ضد أي مكون، كخطوة احترازية.

وكشف أن مادة «TPo» لها استخدامات أخرى تدخل في صناعة «مواد شديدة الانفجار»، ولهذا السبب، فإنها «لا يتم استيرادها من الأساس، ولا تدخل في المنتجات التجميلية في مصر».

وأضاف أن هيئة الدواء المصرية، تتخذ قرارات إضافية لمنع دخول أي منتجات مستوردة تحتوي على هذه المادة المحظورة، مشددًا أن مصر «لا تستورها أو تصنعها».

وأكد حرص هيئة الدواء أن تكون جميع المنتجات المتداولة في السوق المصري آمنة بنسبة 100%.

وحظر الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من سبتمبر، مادة «TPo» شائعة الاستخدام في طلاء الأظافر الجل، والتي تمنح الأظافر لمعانا فائقا وتساعد على جفافها بسرعة، واعتُبرت المادة سامة في الاتحاد الأوروبي، بعد أن أظهرت العديد من الدراسات أنها قد تسبب مشاكل في الخصوبة وتؤثر سلبا على الصحة الإنجابية.