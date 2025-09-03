منطقة سوهاج الأزهرية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

واصلت منطقة سوهاج الأزهرية، بقيادة الدكتور محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية، استعداداتها للعام الدراسي الجديد؛ وعقد اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات بالديوان العام لمنطقة سوهاج الأزهرية، ضم مديري المراحل ومديري الإدارات بالديوان العام والإدارات التعليمية.

وجاء الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات التنسيقية للوقوف على الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، تم خلاله مناقشة حزمة من المحاور الرئيسية، شملت تقييم مستوى جاهزية المعاهد الأزهرية، ومتابعة نسبة إنجاز أعمال الصيانة والتطوير الشاملة، لضمان سلامة المنشآت التعليمية.

كما استعرض تقارير حركة الانتدابات لسد العجز في المعلمين والكوادر الإدارية، ومناقشة أهم المقترحات التي طرحها مديري الإدارات، والاستماع إلى الرؤى والأهداف المقترحة للارتقاء بالعملية التعليمية خلال العام الجديد.

وفي ختام اللقاء، شدد الدكتور حسني على جميع المديرين ببذل كل الجهد والانتهاء من جميع التجهيزات والترتيبات، قبل الموعد المحدد لبدء الدراسة، لضمان بداية قوية ومنظمة للعام الدراسي.