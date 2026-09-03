صلاح عن استقبال جماهير طرابزون: أكمل شيئًا كان ينقصني

تحدث المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، عن الاستقبال الحافل الذي حظي به عند وصوله إلى مدينة طرابزون، مؤكدًا أن الجماهير منحته شعورًا استثنائيًا لم يكن يتوقعه.

وقال صلاح، في تصريحات للقناة الرسمية لنادي طرابزون سبور عبر «يوتيوب»: «أنا في الحقيقة لست شخصًا عاطفيًا للغاية، لكن ما حدث عندما وصلت إلى المطار جعلني أشعر وكأن شيئًا كان ينقصني قد اكتمل بداخلي».

وأضاف: «أعتقد أنني كنت أرغب حقًا في رؤية استقبال مثل هذا. لم أتوقع بأي شكل من الأشكال أن أحظى بهذا النوع من الاستقبال، لا في المطار ولا في الملعب».

وشدد النجم المصري على أن حجم الحب الذي وجده من جماهير طرابزون كان أمرًا استثنائيًا بالنسبة له، قائلًا: «لا أعتقد أن هناك الكثير من اللاعبين الذين يحصلون على هذا القدر من الحب من الجماهير قبل أن يلمسوا الكرة حتى».

وأردف: «لذلك شعرت بسعادة كبيرة وتأثرت كثيرًا».

وكشف صلاح أن الاستقبال الذي حظي به في تركيا لفت أنظار زملائه السابقين في ليفربول، موضحًا أن عددًا منهم تواصل معه في اليوم التالي لوصوله إلى طرابزون.

وقال: «بعد الاستقبال في المطار والملعب، اتصل بي زملائي في ليفربول في اليوم التالي. ما زلت أتحدث مع سوبوسلاي، وقالوا لي إنهم لم يروا شيئًا كهذا من قبل».

وتطرق صلاح إلى انطباعه عن المدينة منذ اللحظة الأولى، موضحًا أنه بحث عن أجمل الأماكن وأفضل الأطعمة، مؤكدًا أنه لمس منذ وصوله مدى ارتباط المدينة وجماهيرها بكرة القدم.