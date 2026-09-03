 بهية شهاب تطلق كتابها تجارة الأحلام وتستعرض معرضا يوثق قرنا من الإعلانات في مصر - بوابة الشروق
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بهية شهاب تطلق كتابها تجارة الأحلام وتستعرض معرضا يوثق قرنا من الإعلانات في مصر

شيماء شناوي
نشر في: الخميس 3 سبتمبر 2026 - 4:12 م | آخر تحديث: الخميس 3 سبتمبر 2026 - 4:25 م

في حفل إطلاق كتاب «تجارة الأحلام: قرن من الإعلانات المطبوعة في مصر»، الصادر عن دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قدمت الدكتورة بهية شهاب، الأستاذ الممارس للفنون ومؤسس برنامج التصميم الجرافيكي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة قراءة في قرن من تاريخ الإعلان المصري، متتبعة علاقته بالتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي شهدها المجتمع.

وشهد الحفل، الذي أقيم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في التحرير، حديثًا عن رحلة إعداد الكتاب، ومعايير اختيار النماذج الإعلانية، وحضور السينما والفنانين والشعراء في الإعلانات، إلى جانب تطور الصورة واللغة الإعلانية ودورهما في تشكيل تصورات المصريين عن الجمال والنجاح وأنماط الحياة.

وفيما يلي أبرز ما جاء في حفل إطلاق الكتاب:

 

بهية شهاب: لم أضع تصورا مسبقا لعلاقة الإعلان بالتاريخ.. والبحث قادني إلى اكتشافها تدريجيا

  

بهية شهاب: إعلانات السينما والنجوم تعكس تأثير الثقافات المختلفة في المجتمع المصري

 

بهية شهاب: الإعلانات المطبوعة تكشف تحولات المجتمع المصري وصورته عن نفسه

 

بهية شهاب: إعلانات ما بعد ثورة 1952 تبرز تحولات السوق والمجتمع المصري

 

بهية شهاب: إعلانات الستينيات تكشف صعود الصناعة المصرية ودخول التكنولوجيا إلى الحياة اليومية

 

بهية شهاب تصطحب جمهور تجارة الأحلام في جولة بين إعلانات ومنتجات من قرن مضى

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