بهية شهاب تطلق كتابها تجارة الأحلام وتستعرض معرضا يوثق قرنا من الإعلانات في مصر

في حفل إطلاق كتاب «تجارة الأحلام: قرن من الإعلانات المطبوعة في مصر»، الصادر عن دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قدمت الدكتورة بهية شهاب، الأستاذ الممارس للفنون ومؤسس برنامج التصميم الجرافيكي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة قراءة في قرن من تاريخ الإعلان المصري، متتبعة علاقته بالتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي شهدها المجتمع.

وشهد الحفل، الذي أقيم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في التحرير، حديثًا عن رحلة إعداد الكتاب، ومعايير اختيار النماذج الإعلانية، وحضور السينما والفنانين والشعراء في الإعلانات، إلى جانب تطور الصورة واللغة الإعلانية ودورهما في تشكيل تصورات المصريين عن الجمال والنجاح وأنماط الحياة.