رسالة صلاح لجماهير طرابزون: نريد الفوز بالدوري وتحقيق إنجاز أوروبي

وجه المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، رسالة إلى جماهير فريقه، مطالبًا إياهم بمواصلة دعم اللاعبين طوال الموسم، ومؤكدًا أن الفريق يستهدف تحقيق إنجازات مهمة محليًا وقاريًا.

وقال صلاح، في حوار مع القناة الرسمية لنادي طرابزون سبور عبر «يوتيوب»: «سنحتاج إلى دعمكم طوال الموسم. ستكون هناك لحظات صعبة، لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أعدكم به هو أن كل شخص في هذا النادي وجميع اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق شيء ما».

وأكد النجم المصري أن طموحاته مع طرابزون سبور لا تقتصر على المنافسة المحلية، موضحًا: «أتمنى أن نحقق بمساعدتكم نجاحًا مهمًا في أوروبا».

وأضاف: «أتمنى أن نفوز بالدوري، لكننا سنحتاج إليكم دائمًا طوال الموسم».

وشدد صلاح على أهمية الجماهير في مساعدة الفريق خلال الموسم، خاصة في الفترات الصعبة، مؤكدًا أن جميع عناصر النادي سيعملون بكل قوة من أجل تحقيق أهداف الفريق وإسعاد المشجعين.

وكان صلاح قد أكد في حديثه أن رغبته في تحقيق البطولات كانت من أهم الأسباب التي دفعته لاختيار طرابزون سبور، مشيرًا إلى أنه جاء إلى النادي بحثًا عن تحدٍ جديد، بعدما حقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته.

واختتم صلاح رسالته بالتأكيد على أن دعم الجماهير سيكون عنصرًا أساسيًا في مسيرة الفريق، معربًا عن أمله في أن يتمكن طرابزون سبور من تحقيق النجاح في الدوري والبطولات الأوروبية خلال الموسم الجديد.