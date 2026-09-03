صلاح يكشف سر انتقاله إلى طرابزون: أبحث عن تحدٍ جديد

كشف محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، عن الأسباب التي دفعته للانضمام إلى الفريق، مؤكدًا أنه لا يزال يبحث عن تحديات جديدة في مسيرته، رغم النجاحات والإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية.

وقال صلاح، في حوار مع القناة الرسمية لنادي طرابزون سبور عبر «يوتيوب»، إن استمراره في البحث عن دوافع جديدة هو أحد أسرار نجاحه، موضحًا: «من الصعب القول إن الأمر يعتمد على شيء واحد فقط، لكنني أعتقد أنني كنت أعرف منذ صغري أنني لن أتمكن من النجاح دون وجود دافع، لذلك أحاول دائمًا أن أجد سببًا جديدًا للاستمرار في طريقي».

وأضاف: «حققت العديد من الأشياء في مسيرتي، لكنني لا أزال أبحث عن تحدٍ جديد، ولهذا السبب أنا هنا. أتمنى أن نتمكن من تحقيق شيء مميز في أوروبا والدوري».

وتحدث النجم المصري عن رد فعله عندما علم باهتمام طرابزون سبور بالتعاقد معه، قائلًا: «عندما سمعت باهتمام النادي بي، شعرت بالحماس تلقائيًا».

وأوضح أنه بدأ في البحث عن المدينة وأفضل الأماكن التي يمكن زيارتها وتناول الطعام فيها، ساخرًا: «بحثت عن أجمل الأماكن في المدينة».

وأشار صلاح إلى أن تجربته السابقة مع أندية تتمتع بثقافة كروية قوية، مثل ليفربول وفيورنتينا، جعلته يدرك أهمية اللعب في مدينة ترتبط جماهيرها بكرة القدم، قائلًا: «أعرف أن الوجود في مدينة تضم أشخاصًا شغوفين بكرة القدم يختلف عن العاصمة أو أي مكان آخر».

وكشف صلاح أن طموح رئيس طرابزون سبور إرتوغرول دوغان كان أحد أهم أسباب موافقته على الانتقال، موضحًا: «أعتقد أن طموح الرئيس وما يحاول بناءه داخل النادي هما ما أقنعاني».

وأضاف: «قضيت 9 سنوات في ليفربول، وكان الناس هناك يحبونني ويعاملونني دائمًا بالكثير من الحب والاحترام، وبعدما تحدث الرئيس عن الحب الذي سأراه هنا، فكرت أنني أريد حقًا أن أرى ذلك بنفسي».

وأكد أن رغبته في تحقيق البطولات مع الفريق كانت العامل الأهم في قراره، قائلًا: «الأهم بالنسبة لي هو أنني أريد حقًا أن أفوز بشيء هنا مع الفريق. هذا هو الأمر الذي أقنعني بشكل أساسي، وجعلني أعتقد أن هذا هو القرار الصحيح بالنسبة لي».