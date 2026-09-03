نائب محافظ المنيا يبحث آليات تفعيل وحدة البنية المعلوماتية المكانية

عقد الدكتور محمد علي جبر، نائب محافظ المنيا ، مساء اليوم الأربعاء ، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث آليات تفعيل وحدة البنية المعلوماتية المكانية بديوان عام المحافظة، وذلك في ضوء توجيهات وزارة التنمية المحلية والبيئة، وتنفيذًا لتكليفات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتفعيل منظومة البنية المعلوماتية المكانية .

وناقش الاجتماع آليات تفعيل اختصاصات الوحدة وتحديد الأدوار والمسؤوليات، والاستفادة من قواعد البيانات والخرائط في أعمال التخطيط والمتابعة ورصد المتغيرات على أرض الواقع، إلى جانب استعراض عدد من القرارات والتوجيهات السابقة المرتبطة بالبنية المعلوماتية المكانية والتحول الرقمي، ودورها في دعم الإدارة المحلية بالبيانات الدقيقة، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في متابعة المشروعات والخدمات ودعم اتخاذ القرار.

وأكد جبر ،علي ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية، والعمل على تحديث قواعد البيانات والخرائط بصورة مستمرة، بما يدعم جهود التحول الرقمي، ويرفع كفاءة العمل التنفيذي، ويسهم في سرعة ودقة التعامل مع ملفات التخطيط العمراني والاستثماري والمرافق.

حضر الاجتماع مدير عام الشئون القانونية، ومدير مديرية التنظيم والإدارة، ومدير الموارد البشرية بالمحافظة وممثلو إدارات المتغيرات المكانية والأملاك والتعديات على الأراضي الزراعية ومجمع الذكاء المكاني والتخطيط والمتابعة والتخطيط العمراني، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.