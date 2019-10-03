مختار مختار عن الخسارة أمام الأهلي برباعية: واحدة من أسوأ مباريات الفريق

اعترف مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، بعدم أحقية فريقه في الفوز بالمباراة التي جمعته أمام الأهلي مساء أمس الأربعاء، والتي انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة، في ثاني جولات مسابقة الدوري الممتاز.
وقال مختار في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، إنها من أسوأ مباريات فريقه بشكل عام، خاصة ما قدمه اللاعبون في الشوط الأول من المباراة، مؤكدا أنه حاول تصحيح الأمور من خلال الحديث مع اللاعبين بين الشوطين والعمل على الجانب النفسي، والفريق حاول بشكل كبير في تعديل النتيجة وظهر بصورة أفضل خلال الفترة ما قبل تسجيل الهدف الثاني للأهلي.
وتطرق مختار خلال حديثه عن ترتيب مباريات الدوري قائلا:" ليس من العدل خوض مباراة من ١٢ يوما، ثم اللعب مباراة وبعدها مباراة بيومين، هذا ليس من العدل".
واختتم:" مسألة خوض الأهلي لمباراة إفريقية هو شئ يخصه، لكن ما ذنب فريقي في كل هذا، هذا النظام لا يحدث في أي دوري في العالم، والدليل ما يحدث في أوروبا، لا يوجد تكافؤ فرص".