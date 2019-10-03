مختار مختار عن الخسارة أمام الأهلي برباعية: واحدة من أسوأ مباريات الفريق

اعترف مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، بعدم أحقية فريقه في الفوز بالمباراة التي جمعته أمام الأهلي مساء أمس الأربعاء، والتي انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة، في ثاني جولات مسابقة الدوري الممتاز.

اعترف مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، بعدم أحقية فريقه في الفوز بالمباراة التي جمعته أمام الأهلي مساء أمس الأربعاء، والتي انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة، في ثاني جولات مسابقة الدوري الممتاز.

اعترف مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، بعدم أحقية فريقه في الفوز بالمباراة التي جمعته أمام الأهلي مساء أمس الأربعاء، والتي انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة، في ثاني جولات مسابقة الدوري الممتاز.