موسكو تعرب عن صدمتها إزاء أنباء تزعم ظهور قوات روسية على الأراضي النرويجية

أعربت روسيا عن صدمتها إزاء ما سمته فبركة أخبار معادية لها تزعم توغل القوات الروسية الخاصة في الأراضي النرويجية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "صدمنا من بعض النشاطات الإعلامية الغريبة في سياق الروسوفوبيا (الكراهية للروس)، ربما اللوبي (جماعات التأثير) داخل النرويج، أو خارجها، لكن النتائج واضحة، نحن رأيناها على صفحات وسائل الإعلام في هذه الدولة، إنها فبركات ضخمة حقا معادية لروسيا، ظهرت مؤخرًا وتتعلق بوجود قوات خاصة روسية مزعومة وأنشطة تجسس نشطة لأجهزة الأمن الروسية في النرويج".

وأضافت زاخاروفا "من وجهة نظري، هذا بالفعل نوع من السلوك غير المبدئي، وانحراف عن الأخلاقيات المهنية، ليس ذلك فحسب، بل وانحراف عن معايير الصحافة المهنية".