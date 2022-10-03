خامنئي يتهم أمريكا وإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات في إيران

اتهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم الاثنين الولايات المتحدة وإسرائيل بإثارة الاضطرابات في البلاد عقب وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني.



وفي أول تصريح علني له على الإضطرابات التي اندلعت على خلفية وفاة أميني 22 عاما، قال خامنئي: "أقول بصراحة إن هذه الحوادث من تصميم أمريكا والكيان الصهيوني ومن أتباعهما".



ووفقا لوكالة مهر الإيرانية للأنباء، قال خامنئي في حفل تخرج مشترك لطلبة جامعات ضباط القوات المسلحة: "هذه الاضطرابات وانعدام الأمن من تصميم أمريكا والكيان الصهيوني، وقد ساعدهم أيضا بعض الإيرانيين الخونة في الخارج".



وأضاف: "لولا قضية هذه الفتاة لكانوا قد خلقوا ذريعة أخرى لإشاعة حالة من انعدام الأمن والشغب في البلاد في هذه الفترة".



كانت مهسا أميني قد توفيت بعد ثلاثة أيام من إلقاء القبض عليها في 13 سبتمبر من جانب شرطة الآداب والأخلاق الإيرانية لانتهاك قواعد الزي الإسلامي الصارمة التي تتبعها البلاد



ومازال سبب الوفاة غير معلوم. وتحدث المتظاهرون عن عنف الشرطة، ولكن الشرطة تنفي ذلك بإصرار.