كندا تفرض عقوبات على إيران بسبب «عنف» قوات الأمن تجاه المحتجين

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على طهران، على خلفية وفاة الشابة مسها أميني وما تبعها من احتجاجات وتعامل قوى الأمن معها بطريقة "عنيفة".
والأسبوع الماضي، فرضت كندا، عقوبات على مسؤولين إيرانيين، بينهم عناصر في "شرطة الأخلاق"، وفقا لوكالة رويترز.
وأعلنت أهم جامعة علمية في إيران تعليق الدروس الحضورية اعتبارا من اليوم الإثنين بعد "حوادث عنيفة" نشبت مساء أمس الأحد بين طلاب والقوى الأمنية في طهران وفق ما أفادت وكالة مهر للأنباء.
وقالت مهر: "أعلنت جامعة الشريف للتكنولوجيا أن كل الدروس ستتم افتراضيا اعتبارا من (اليوم) الإثنين (..) نظرا إلى أحداث سجلت مؤخرا وضرورة حماية الطلاب". كما أضافت الوكالة بأن 200 طالب تجمعوا بعد ظهر الأحد في جامعة الشريف للتكنولوجيا في طهران ورددوا شعارات مناهضة للنظام الديني القائم في إيران فضلا عن شعار "امرأة حياة حرية" و"الطلاب يفضلون الموت على الذل".
وذكرت وكالة مهر أن الطلاب كانوا يحتجون على وفاة مهسا أميني وتوقيف طلاب خلال مظاهرات نظمت منذ 16 سبتمبر الماضي إثر وفاة الشابة البالغة 22 عاما بعد ثلاثة أيام على توقيفها من جانب "شرطة الأخلاق" في طهران.