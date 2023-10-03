متحدث روسي: القوات الروسية كبدت الجيش الأوكراني أكثر من 60 جنديا

أعلن المتحدث باسم المجموعة القتالية المركزية الروسية، ألكسندر سافتشوك، لوكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن وحدات المجموعة القتالية صدت سبع هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء العمليات الخاصة الثاني عشر "آزوف" في اتجاه كراسني ليمان، وأنها كبدت القوات الأوكرانية أكثر من 60 جنديا.



وقال سافتشوك "في اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات المجموعة القتالية المركزية، بدعم من المدفعية والطيران، سبع هجمات شنها اللواءان الميكانيكيان 63 و67 ولواء العمليات الخاصة الثاني عشر "آزوف" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب تورسكوي وغابات سيريبريانسكوي"، بحسب وكالة تاس.



وأوضح سافتشوك أنه "تم تدمير مركبة قتالية مدرعة وشاحنة صغيرة".



وقال سافتشوك "نفذت مجموعة طيران تكتيكية هجمات على مركزين للقيادة والمراقبة للعدو بالقرب من مستوطنة توسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة بالقرب من مستوطنة كريمينايا في جمهورية لوجانسك الشعبية."



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