مقتل 3 أشخاص وإصابة أربعة جراء إطلاق نار في مركز للتسوق بتايلاند

أعلنت أجهزة الطوارئ التايلاندية، اليوم، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح خلال إطلاق نار وقع في مركز للتسوق بالعاصمة بانكوك.

وقالت خدمات الطوارئ إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 4 آخرون في الحادث الذي وقع في مركز "سيام باراغون" في بانكوك.. مشيرة إلى أن أحد الجرحى مواطن أجنبي.

وألقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر 14 عاما على خلفية الحادث. وكتب سريتا تافيسين رئيس الوزراء التايلاندي، على موقع "إكس" (توتير سابقا): "أنا على علم بحادث إطلاق النار في سيام باراغون وأمرت الشرطة بالتحقيق. أنا قلق للغاية بشأن السلامة العامة".

يذكر أن حيازة الأسلحة سجلت معدلات عالية في تايلاند، حيث وقعت هجمات عدة في الأشهر الماضية؛ منها واحد من أكثر عمليات القتل الجماعي دموية في التاريخ الحديث للبلاد، ففي أكتوبر من العام الماضي، أطلق شرطي سابق (34 عاما) النار داخل دار حضانة في ولاية نونغ بوا لام فو شمال شرقي البلاد، فقتل 36 شخصا بينهم 24 طفلا.. وفي الشهر الماضي، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون في إقليم فيتشابوري في إطلاق نار، انتهى بعد مواجهة استمرت 15 ساعة.