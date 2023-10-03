أثار التحديث الأخير من شركة جوجل لأداتها العاملة بالذكاء الاصطناعي جوجل بارد –Google Bard، مخاوف المستخدمين حول خصوصية بياناتهم عبر خدمات جوجل ومدى وصول روبوت الدردشة بارد – Bard إلى تلك البيانات.

ضمن التحديث الجديد لبارد والذي أطلقه جوجل في مارس الماضي بعد نحو شهر من إصدار شركة OpenAI لأداة شات جي بي تي، منحت جوجل أداة بارد العديد من الميزات والإضافات والوصول إلى تطبيقات خدمات جوجل، حيث يستطيع فرز ملفات Google Docs الخاصة بك، واستكشاف رسائل بريدك الإلكتروني جي ميل - Gmail حتى القديمة منها، والبحث في مقاطع الفيديو على يوتيوب - YouTube.

التحديث الأخير لم يكن غريبا، فقد بات من المعروف أن أدوات الذكاء الاصطناعي تجمع أكبر قدر من المعلومات والبيانات لتدريب خوارزمياتها، وفي بارد يجري تتبع وتسجيل كل محادثة تجريها معه لاستخدامها مرة أخرى في عملية التدريب، وهذا يطرح سؤالا:

• كيف يمكن الثقة في بارد فيما يتعلق ببياناتنا؟

ووفقا لموقع "وايرد" التقني، فقبل تجربة الكثير من الإضافات الجديدة المتاحة لبارد، من المفيد الاطلاع على النصائح التي يمكنك من خلالها حماية خصوصيتك، وأخذها في الاعتبار أثناء التعامل مع أداة جوجل بارد؛ للحفاظ على خصوصية الموجهات أو المطالبات prompts التي تكتبها لـBard، وفرض بعض التحكم في المعلومات التي تقدمها له.

ويشير وايرد، إلى أن الإعداد الافتراضي لجوجل بارد هو تخزين كل تفاعلاتك معه لمدة 18 شهرًا، فإضافة إلى الـprompts، يخزن Bard بتخزين بيانات موقعك الجغرافي، وعنوان IP وأي عناوين فعلية متصلة بحسابك في جوجل سواء للعمل أو المنزل، وبناء على ذلك فأثناء العمل بالإعدادات الافتراضية، يمكن أن تكون أي من محادثاتك مع بارد عرضة للمراجعة البشرية.

• كيفية إيقاف الإعدادات الافتراضية لبارد؟

بالفعل يمكن إيقاف الإعدادات، لكن بطبيعة الحال لكل إجراء تبعاته

أثناء فتح جوجل بارد يمكن إيقاف الحفظ التلقائي للموجهات أو المطالبات prompts الخاصة بك، وحذف أي تفاعلات سابقة.

وقال جاك كراوتشيك مدير إنتاج جوجل بارد: "نحن نمنحك هذا الاختيار في بارد، إذا كنت تريد جعل محادثاتك غير قابلة للمراجعة البشرية".

ثم ترسل محادثاتك الجديدة للمراجعة البشرية، إلا في حال قمت بإبلاغ جوجل عن تفاعل معين.

ولكن بطبيعة الحال لكل إجراء تبعاته: إذا أوقفت تشغيل نشاط بارد، فلن تتمكن من استخدام أي من الإضافات الجديدة التي تربط أداة بارد بـGmail، وYouTube، وGoogle Docs.

• هل يمكن حذف المحادثات والتفاعلات مع Bard يدويا؟

يمكن اختيار حذف المحادثات مع Bard يدويًا، ولكن قد لا تحذف البيانات من خوادم جوجل إلا في وقت لاحق، عندما تقرر الشركة حذفها، فبحسب ما ورد في صفحة الدعم من جوجل يأتي ذلك: "لمساعدة Bard على التطور وفي الوقت نفسه لحماية خصوصيتك، ونختار مجموعة فرعية من المحادثات ونستخدم أدوات آلية للمساعدة في إزالة معلومات التعريف الشخصية".

المحادثات المحددة للمراجعة البشرية لم تعد مرتبطة بالحساب الشخصي، ويخزنها جوجل لمدة تصل إلى 3 سنوات، حتى إذا أزالتها من نشاط Bard الخاص بك.

ويشير وايرد، إلى أنه من المحتمل فهرسة نظام بحث جوجل أي محادثات أجريتها مع بارد، ثم مشاركتها مع أطراف أخرى كالأصدقاء أو زملاء العمل، ولإزالة أي روابط من Bard شاركتها يمكن الانتقال إلى الإعدادات في الزاوية اليمنى العليا، واختر الروابط العامة، وانقر فوق أيقونة سلة المهملات لإيقاف المشاركة عبر الإنترنت.

وأضاف وايرد، وفقا لما نشرته جوجل، أن الشركة تعمل على منع نظام البحث من فهرسة الدردشات المشتركة.

• هل تظل المحادثات مع بارد المتعلقة بالبحث في البريد الإلكتروني خاصة؟

بناء على ما سبق ربما تتساءل: إذا كنت أستخدم بارد للعثور على رسائل البريد الإلكتروني القديمة، فهل تظل هذه المحادثات خاصة؟، والإجابة وفق موقع وايرد هي ربما.

ويعتبر كراوتشيك، أن القدرة على استخدام بارد لتلخيص المحتوى واستخراجه من جي ميل ومحرر مستندات جوجل، هي خطوة نحو الأمام، إلا أنه يؤكد أن لا شيء فيما يتعلق بهذه النقطة وبغض النظر عن الإعدادات، مؤهل لمراجعته بشريا: "لن تتم قراءة بريدك الإلكتروني من قبل أي إنسان آخر، لن يتمكن أي شخص آخر من قراءة مستندات Google الخاصة بك أبدًا"، وقد يبدو ذلك مريحًا بعض الشيء، بحسب وايرد إلا أنه لا يزال من غير الواضح كيف تستخدم جوجل البيانات والتفاعلات الخاصة بنا لتدريب خوارزمية بارد.

• هل يمكن تقييد وصول بارد إلى بيانات الموقع الجغرافي؟

وفقا لـ"وايرد"، فإن مستخدمي بارد لديهم بالفعل الخيار في مشاركة بيانات موقعهم مع بارد، ولكن حتى لو لم تفعل هذا الخيار سيظل بإمكان بارد - Bard معرفة موقعك، فوفقا لصفحة دعم جوجل: "تجمع بيانات الموقع إذا كنت تستخدم Bard حتى يتمكن من تزويدك بإجابة ذات صلة باستفسارك".

ويستخدم بارد عنوان IP الخاص بك، وعلامة تكشف موقعك العام، وأي عناوين شخصية محفوظة في حساب Google الخاص بك.

لكن وعلى الرغم من أن تتبع الموقع أمر غير مريح، إلا أنه بحسب وايرد فالكثير من الشركات تتبع عناوين IP لمعرفة مواقع مستخدميها، على سبيل المثال يستخدم بحث Google عنوان IP الخاص بك (ومصادر أخرى) لمساعدتك في الوصول إلى المطاعم أو العيادات والصيدليات القريبة منك مثلا، وبطبيعة الحال، فليس لمجرد أنها ممارسة شائعة من قبل الشركات لا يجعلها مقبولة للجميع، ويجب وضع ذلك في الاعتبار عند استخدام منتجات مثل Bard؛ لذا إن كنت لا تحبذ مشاركة موقعك يمكنك استخدام VPN لإخفاء عنوان IP الخاص بك.