التشكيل الرسمي لمباراة الإنتر وبنفيكا بدوري أبطال أوروبا

أعلن الإيطالي، سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي إنتر الإيطالي، عن تشكيل فريقه لمواجهة بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب جيوزيبي ميانزا (سان سيرو)، ضمن منافسات الجولة الثانية من الجموعة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل النيراتزوري على النحو الآتي:

حراسة المرمى: يان سومير

خط الدفاع: بنيامين بافارد – فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس – نيكولو باريلا – هاكان تشالهانجولو – هنريك مخيتريان – فيدريكو ديماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز – ماركوس تورام

وعلى مقاعد البدلاء كلا من: ماتيو دارميان – ألكسيس سانشيز – خوان كوادرادو – ستيفان دي فري – رفاييل دي جينارو – دافي كلا سين – إيميل أوديرو – يان أوريل بيسيك – كارلوس أوجوستو – كريستيان أصلاني – أمادو سار

فيما أعلن روجر شميت، المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي عن تشكيل فريقه، استعدادا لمواجهة الإنتر، حيث جاء تشكيل الفريق على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أناتولي تروبين

خط الدفاع: ألكسندر ياه – نيكولاس أوتاميندي – موراتو – خوان بيرنات

خط الوسط: جواو نيفيز – فيدريك أورسنيس – أنخيل دي ماريا – أوركون كوكتشو

خط الهجوم: دافيد نيريس – رافا سيلفا

وعلى مقاعد البدلاء كلا من: جواو ماريو – جونسالو جيديس – ليو كوكوبو – فلورنتينو لويس – شيكينهو – صمؤيل سواريس – آرثر كابرال – بيتار موسى – توماس أرواخو – كاسبير تينحسنيدت – دافيد بوراسيك – تياجو جوفيا

وتعادل الإنتر في الجولة الأولى أمام ريال سوسيداد بهدف لكل منهما، فيما خسر بنفيكا أمام ريد بول سالزبورج بهدفين دون رد.