استئناف ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بعد توقف 3 أيام

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، السبت، استئناف ضخ الغاز الإيراني إلى البلاد، وذلك بعد ثلاثة أيام على توقفه إثر تطورات المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن متحدث الوزارة أحمد موسى قوله، إنه "اليوم (السبت) تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع 5 ملايين متر مكعب".

وذكر أن "هذه الكميات عادت تدريجيا لتعزيز منظومة الطاقة الوطنية وزيادة زخم عمل المحطات (محطات توليد الكهرباء)".

وبين أن "محطات توليد الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل بارس الإيراني إلى القصف" الإسرائيلي الأربعاء الماضي.

ولفت إلى أن ذلك "دفع الوزارة الى اعتماد البدائل من خلال المناورة بالغاز الوطني لصالح بعض المحطات والتنسيق مع وزارة النفط لتوفير مادة زيت الغاز، وكانت المحطات التحويلية حاضرة بتشغيل الكهرباء".

وتابع: "بعد عودة ضخ الغاز الإيراني سجلت المنظومة الوطنية استقرارا بالإنتاج بنسبة 14 ألف ميجاوات".

والأربعاء، أعلنت الوزارة عن توقف تدفق الغاز الإيراني إلى البلاد إثر تطورات المنطقة، ما أثر على إنتاج الكهرباء بشكل كبير، حيث تسبب بخروج نحو 3100 ميجاوات عن الخدمة.

وتمتلك إيران 43 حقلا غازيا، ويُعد "بارس الجنوبي" الأهم بينها، إذ يُعتبر أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، وتتقاسمه إيران وقطر، ويُعرف الجزء القطري منه باسم "حقل الشمال".

ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، خاصة في الجنوب، وهذا يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.

وتزود إيران العراق بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، بما يغطي نحو ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء يوميا.