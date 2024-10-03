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وصل الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته، إلى العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الخميس في زيارة، وذلك بعد يومين فقط من توليه مهام منصبه.

وقال روته، إنه من المهم بالنسبة له زيارة كييف في بداية توليه منصبه " ليظهر بوضوح" لجميع المراقبين أن الناتو يقف بجانب أوكرانيا.

وأضاف روته وهو يتحدث وبجانبه الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، أن معركة أوكرانيا "من أجل الحرية" تعكس مبادئ وقيم الناتو الأساسية.

وأضاف: "أوكرانيا قريبة للناتو أكثر من أي وقت مضى، وسوف نستمر في هذا المسار حتى تصبح عضوة بتحالفنا".

وكان روته قد زار أوكرانيا في السابق عندما كان يشغل منصب رئيس وزراء هولندا، حيث زار مدينتي أوديسا وخاركيف.