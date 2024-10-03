عرض فيلم خلف الجبل في نادي السينما الأفريقية بسينما الهناجر السبت 5 أكتوبر

يعرض نادي السينما الأفريقية الفيلم التونسي "خلف الجبل" للمخرج محمد بن عطية، وذلك في السابعة مساء بعد غد السبت، بسينما الهناجر.

نادي السينما الأفريقية ينظمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، ويمثل منصة سينمائية تعرض الأفلام الأفريقية المتميزة والحاصلة على جوائز من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ومهرجانات عالمية أخرى.

فيلم "خلف الجبل" سيناريو وإخراج محمد بن عطية، وبطولة مجد مستورة، وليد بوشيوا، سامر بشارات، سلمى الزغيدي، حلمي الدريدي، أمال الكراي، رانيا العقربي، وتوزيع ماد سلوشن.

تدور قصة فيلم "خلف الجبل" حول شخص يائس يُطلق سراحه من سجن تونسي، حيث قضى 4 سنوات بسبب تخريبه للمكتب الذي كان يعمل فيه سابقًا، ويصبح مقتنعًا فجأة أن بإمكانه أن يطير، ويصمم على تحدي شك عائلته في قدراته، ويحاول إثبات لابنه الصغير ياسين أنه قادر على كسب التحدي.

حصل الفيلم على عدة جوائز في مهرجانات مهمة، ومنها جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال الدورة الثالثة عشرة.

ويعد مخرج الفيلم محمد بن عطية من السينمائيين المرموقين في تونس، وهو من مواليد عام 1976 بتونس العاصمة، وأخرج خمسة أفلام قصيرة، وحاز على عدة جوائز في مهرجانات متعددة، حيث فاز فيلمه الطويل الأول "نحبك هادي" بجائزة أفضل عمل أول، وجائزة الدب الفضي لأفضل ممثل في مهرجان برلين 2016، وتم اختيار فيلمه الطويل الثاني "ولدي" في قسم نصف شهر المخرجين بمهرجان كان عام 2018.