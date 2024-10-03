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سلطة الطيران المدني الإيرانية ترفع القيود على حركة الطيران

وكالات
نشر في: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 10:30 ص | آخر تحديث: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 10:30 ص

أعلنت سلطة الطيران المدني الإيرانية رفع القيود على الرحلات الجوية والطائرات، الخميس، وذلك بعد إلغائها الثلاثاء، في أعقاب هجوم صاروخي نفذته طهران ضد إسرائيل.

وأمس الأول الثلاثاء، أفاد الطيران المدني الإيراني بإلغاء جميع الرحلات الجوية في أنحاء إيران حتى العاشرة من صباح الأربعاء، قبل أن تمدده حتى الخامسة من صباح الخميس.

ويأتي ذلك على خلفية استهداف الحرس الثوري مساء الثلاثاء، 3 قواعد عسكرية إسرائيلية، هي «نيفاتيم» التي تضم طائرات «إف-35»، وقاعدة «حتسريم» التي تضم طائرات «إف- 15» التي استخدمت لاغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله، فضلا عن قاعدة تل نوف بالقرب من تل أبيب.

كما أشار إلى أن هجماته «استهدفت مطارات عسكرية ومنصات رادار كانت مشاركة في عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ونصر الله والقائد في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان».

ولفت إلى استخدام صواريخ فرط صوتية من طراز «فاتح»، قائلًا إن 90% من الصواريخ التي تم إطلاقها أصابت أهدافها بنجاح.


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