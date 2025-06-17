 ترامب يأمر مجلس الأمن القومي بالتوجه إلى غرفة عمليات البيت الأبيض الليلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يأمر مجلس الأمن القومي بالتوجه إلى غرفة عمليات البيت الأبيض الليلة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 3:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 3:10 ص

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية فجر يوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب أمر مجلس الأمن القومي بالتوجه إلى غرفة عمليات البيت الأبيض الليلة.


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