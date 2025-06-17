ترامب يأمر مجلس الأمن القومي بالتوجه إلى غرفة عمليات البيت الأبيض الليلة

فاروق حسني: مبارك طلب مني افتتاح معرض الكتاب يوم 29 يناير والناس في الشارع

وزير الرياضة يرد على انتقادات خيري رمضان: كنت أول مستقبل للخطيب في المطار بعد رحلته العلاجية