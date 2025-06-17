 الكنزاري يُعلن تشكيل الترجي التونسي لمواجهة فلامنجو في مونديال الأندية - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 3:27 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الكنزاري يُعلن تشكيل الترجي التونسي لمواجهة فلامنجو في مونديال الأندية

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 3:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 3:14 ص

كشف ماهر الكنزاري، المدير الفني لنادي الترجي الرياضي التونسي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فلامنجو البرازيلي، في اللقاء الذي يقام صباح اليوم الثلاثاء على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وجاء تشكيل الترجي كالتالي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: ياسين مرياح – محمد أمين توقاي – محمد أمين بن حميدة

خط الوسط: محمد بن علي – يان ساسي – يوسف بلايلي – أونوتشي أوجبلو – خليل القنيشي

خط الهجوم: رودريجو رودريجيش – شهاب جبلي

ويسعى الترجي لتحقيق انطلاقة قوية في النسخة الجديدة من البطولة العالمية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو، وسط مشاركة نخبة من أقوى أندية العالم.

 


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