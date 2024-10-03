رئيس وزراء العراق يدعو  الاتحاد الأوروبي إلى التدخل لوقف العدوان الصهيوني المستمر على غزة ولبنان

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الخميس، إلى ضرورة تدخل الاتحاد الأوروبي لوقف العدوان الصهيوني المستمر على غزة ولبنان.

وثمن السوداني خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز "موقف إسبانيا من القضية الفلسطينية الذي تجسد في الاعتراف بدولة فلسطين"، وذلك بحسب بيان للحكومة العراقية.

وحذر السوداني من :" التصعيد الخطير الذي يستهدف لبنان منذ أيام، وهو ما يهدد بانزلاق المنطقة في حرب شاملة".

وبحسب البيان، شهد الاتصال بحث الإجراءات الخاصة بإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وضرورة التهيئة لتوقيع مذكرة تفاهم بين العراق وإسبانيا من أجل الانتقال إلى علاقة شراكة ثنائية مبنية على أساس المصالح المشتركة وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.