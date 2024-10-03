بريطانيا والاتحاد الأووبي يعقدان في 2025 أول قمة بينهما ضمن محادثات ما بعد بريكست

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تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بـ "الوقوف بثبات" خلال ما قد يكون مفاوضات صعبة لتشكيل علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي، فيما أعلن عن أول قمة ثنائية بين المملكة المتحدة والتكتل العام المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال ستارمر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل إنه سيتم عقد قمم بصورة دورية لمتابعة التطور في العلاقات.

وهذه هي أول زيارة يقوم بها ستارمر لبروكسل منذ فوزه في الانتخابات

ويشير ذلك إلى تحسن العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيما تسعى إدارة ستارمر إلى إصلاح الضرر الذي سببته سنوات من الخلاف في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع: "نضع علاقتنا بأوروبا على أساس أكثر صلابة واستقرارا".