محافظ بنك إنجلترا المركزي يلمح إلى إمكانية خفض الفائدة بقوة أكبر

قال أندرو بلي محافظ بنك إنجلترا المركزي في مقابلة مع صحيفة الجارديان البريطانية إن البنك يمكن أن يخفض الفائدة "بوتيرة أقوى قليلا"، مما أدى إلى تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى أقل مستوياته منذ حوالي 3 أسابيع.

وخفض بنك إنجلترا المركزي الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية خلال أغسطس الماضي والذي كان أول خفض للفائدة منذ مارس 2020. وجاء قرار خفض الفائدة بأغلبية 5 أعضاء مقابل 4 في لجنة السياسة النقدية.

جاء ذلك في الوقت الذي تراجع فيه معدل التضخم في بريطانيا إلى 2ر2% وهو ما يزيد بنسبة بسيطة عن المستوى المستهدف وهو 2%. وقال بيلي إن التطور الإيجابي على صعيد التضخم يمكن أن يجعل البنك المركزي أكثر نشاطا في خفض أسعار الفائدة.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن أزمة ارتفاع نفقات المعيشة لم تستمر للفترة التي قدرها البنك المركزي قبل ذلك.

وبعد نشر مقابلة بيلي على موقع صحيفة جارديان بقليل تراجع سعر الجنيه الإسترليني بشدة أمام الدولار واليورو، حيث كانت الأسواق تتوقع خفض الفائدة البريطانية بصورة تدريجية.

كما قال بيلي إن بنك إنجلترا المركزي يراقب عن كثب التطورات في الشرق الأوسط، مضيفا أن التوترات الجيوسياسية "خطيرة للغاية"، مشيرا إلى أن تدهور هذه الأوضاع بصورة أكبر يمكن أن يؤدي إلى اضطراب أسعار النفط.