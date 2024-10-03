 تويوتا تعتزم استثمار 500 مليون دولار في مشروع التاكسي الطائر الكهربائي جوبي - بوابة الشروق
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تويوتا تعتزم استثمار 500 مليون دولار في مشروع التاكسي الطائر الكهربائي جوبي

طوكيو ـ د ب ا
نشر في: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 9:18 ص | آخر تحديث: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 9:18 ص

كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية العملاقة تويوتا موتور كورب عن اعتزامها استثمار 500 مليون دولار إضافية لدعم ترخيص وإنتاج التاكسي الطائر الكهربائي جوبي على المستوى التجاري.

ومن المنتظر أن تضخ تويوتا استثمارها الجديد على دفعتين متساويتين بهدف تحقيق الرؤية المشتركة للنقل الجوي. والمستهدف اتمام دفع الشريحة الأولى من الاستثمار خلال العام الحالي والشريحة الثانية في العام المقبل.

في الوقت نفسه، فإن تويوتا ستضخ هذا الاستثمار مقابل الحصول على أسهم في شركة جوبي أفييشن، وسيرفع إجمالي استثمار تويوتا في شركة جوبي إلى 894 مليون دولار. ويتعاون مهندسو تويوتا حاليا مع مهندسي جوبي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لتنفيذ مشروع التاكسي الطائر الكهربائي.


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