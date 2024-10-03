تأييد عربي لدعم لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي

-مندوب مصر لدى الجامعة العربية: القاهرة لن تدخر جهدا للعمل على تقديم العون الإنساني للبنان

أكد مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية، السفير محمد مصطفى عرفي على الموقف المصري الداعم للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن القاهرة لن تدخر جهدا للعمل على تقديم هذا العون الإنساني للبنان.

وشدد السفير عرفي في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الخميس، على حرص مصر العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد على الشعب اللبناني.

كما أكد السفير عرفي، رفض مصر لجميع الإنتهاكات لسيادة لبنان،و نوه لحرصها على تقديم تعازيها لأسر الشهداء، مشيرا إلى أن مصر حذرت من انزلاق الأمور إلى مآلات خطيرة للغاية.



بدوره، قال مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، في كلمته،: "إننا نرى بوضوح مشروع إسرائيل لتغيير الشرق الأوسط والذي يشكل خطراً فادحاً على الأمن القومي العربي بأكمله".

وأضاف العكلوك أن "إسرائيل قوة الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية مازالت تسوق حقها المزعوم في الدفاع عن النفس".



وأشار في هذا الصدد إلى الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية التي تصف إسرائيل بقوة الإحتلال وتساءل كيف لقوة معتدية أن تتسلح بحق الدفاع عن النفس؟.

وتابع: "إن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني يستجلب مقاومة كرد فعل مشروع على فعل غير مشروع"، مشيرا إلى أن هذا وصف محكمة العدل الدولية.



ونوه إلى أن قوات الإحتلال الإسرائيلي قتلت وأصابت أكثر من 150 ألف مدني فلسطيني ودمرت البيوت والكنائس، مؤكد أن الشعب الفلسطيني لن ينهزم ولم ينته ولن يغادر أرضه.

وشدد على تضامن فلسطين قيادة وشعباً مع لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي.



من ناحيته، دعا مندوب سوريا لدى جامعة الدول العربية السفير حسام الدين آلا، إلى بلورة موقف عربي داعم للبنان في مقاومة إسرائيل، ودعم لبنان في الدفاع عن أرضه وشعبه، وتقديم المساعدات العاجلة للاستجابة للاحتياجات العاجلة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي.

وقال إن سوريا تجدد إدانتها للعدوان الإسرائيلي على لبنان واستعدادها لتقديم الدعم والمساعدة وبادرت لحشد الجهود لتوفير الاحتيجاات الإنسانية والإيواء للمواطنين اللبنانيين النازحين لسوريا، وسهلت الحكومة وصول الوكالات الدولية، مشيرا إلى أن عدد الوافدين بلغ 227 ألفا بين لبنانيين وسوريين مقيمين في لبنان منهم نحو 61 ألف لبناني.

وأشار إلى تصعيد الاحتلال لاعتداءاته على الأراضي السورية، داعيا مجلس الأمن لتحمل مسئولياته والمبادرة بالتحرك الفوري ووقف العدوان الإسرائيلي المتعدد الأوجه وإنهاء حالة الشلل التي تسيطر على أعماله بسبب الفيتو الأمريكي.



من جانبه، أكد السفير أمجد العضايلة مندوب الأردن الدائم بالجامعة العربية على وقوف بلاده المطلق مع لبنان، وحمل إسرائيل المسئولية الكاملة عن تبعات العدوان على لبنان والذي يأتي في الوقت الذي تواصل فيه عدوانها على غزة.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، فوراً للوصول لوقف إطلاق النار،

كما أعرب عن دعمه لموقف لبنان الذي عبر عنه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الذي أكد استعداد لبنان لتتنفيذ القرار 1701، ونشر قوات الجيش اللبناني في جنوب لبنان بالتعاون مع القوات الدولية ودعوة مجلس النواب لانتحاب رئئيس البلاد.

وجدد رفض بلاده لكافة الإجراءات التصعيدية في غزة والضفة الغربية وكذلك تجاه المقدسات الإسلامية في القدس.

وقال العضايلة إن الأردن يقف مع إطلاق حملة دولية لتوفير المساعدات الدولية للبنان، الذي يواجه تحدي التعامل مع نزوح أكثر من مليون شخص