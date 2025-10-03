ثقافة جنوب سيناء تحتفل بذكرى أكتوبر بلقاءات تثقيفية وعروض فنية متنوعة

أعلن فرع ثقافة جنوب سيناء عن برنامجه الفني، خلال احتفالات المحافظة بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة الدكتور شعيب خلف.

وقالت منيرة فتحي، مدير فرع الثقافة، إن الفعاليات تنطلق اعتبارًا من مساء اليوم وحتى 11 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن الفعاليات تبدأ من مدينة أبوزنيمة بالحي الثاني، مساء اليوم، بحفل فني تحييه فرقة الفنون الشعبية أطفال قصر ثقافة الطور، بقيادة الفنان أسامة إبراهيم، وتقدم خلاله باقة متنوعة من الفقرات الفلكلورية المستوحاة من التراث.

وأوضحت مدير الفرع في تصريح اليوم، أن المسرح الصيفي لقصر ثقافة الطور سيشهد مناقشة كتاب "أكتوبر 73" للكاتب حسنين هيكل، تقديم أحمد سالم، وذلك صباح يوم الأحد المقبل، وفي التاسعة مساءً يقام حفل فني تحييه فرقة التلقائيين أطفال، بقيادة الفنانة أماني عبدالفتاح.

وتابعت: وفي اليوم نفسه، ينظم قصر ثقافة شرم الشيخ حفلًا فنيًا، على مسرح السوق القديم، تحييه فرقة كورال أطفال قصر الثقافة، بقيادة المايسترو عمر عادلي، في التاسعة مساءً، كما سيقدم بيت ثقافة دهب ورشة فنية بعنوان "السادس من أكتوبر"، تدريب الفنان شريف القزاز، في العاشرة صباحًا.

وأشارت إلى أن مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ يقيم حفلًا يوم السادس من أكتوبر الجاري، في الثامنة مساءً، يتضمن عروض مسرح المواجهة والتجوال، يعقبه عرض فني لفرقة الفنون الشعبية أطفال.

وأكدت أن بيت ثقافة أبورديس ينظم محاضرة بعنوان "ملحمة النصر"، وتقدم مكتبة طابا الثقافية محاضرة بعنوان "الحرب الإلكترونية وكيفية التصدي لها لدعم الدولة المصرية"، والمكتبة الثقافية برأس سدر تنظم محاضرة بعنوان "تربية وتحسين حيوانات المزرعة"، بمناسبة اليوم العالمي للحيوان.

وتابعت: كما تستكمل الفعاليات يوم 7 أكتوبر، باستمرار عروض مسرح المواجهة والتجوال بوادي مندر، يليه عرض فني لفرقة الفنون الشعبية أطفال التابعة لقصر ثقافة الطور، ويعقد بيت ثقافة نويبع محاضرة بعنوان "أكتوبر المجيد"، كما يقدم بيت ثقافة رأس سدر محاضرة بعنوان "انتصارات أكتوبر".

ولفتت إلى أن 8 أكتوبر الجاري يستقبل وادي سبيتة عروض مسرح المواجهة والتجوال، ثم تقدم فرقة الفنون الشعبية أطفال عروضها الفنية الاستعراضية، كما تستمر الفعاليات في المسرح الصيفي لقصر ثقافة الطور بتقديم محاضرة بعنوان "انتصارات أكتوبر"، ويقدم بيت ثقافة سانت كاترين محاضرة بعنوان "انتصارات الجيش المصري"، ويعقد بيت ثقافة نويبع محاضرة بعنوان "صحتنا إحنا ومدرستنا"، وبيت ثقافة دهب ينظم محاضرة بعنوان "السادس من أكتوبر".

وأضافت أنه في 9 أكتوبر تستمر عروض مسرح المواجهة والتجوال بجامعة الملك سلمان، يعقبه عرض فني لفرقة الفنون الشعبية أطفال التابعة لقصر ثقافة الطور، ويستقبل المسرح الصيفي لقصر ثقافة الطور معرضًا للفن التشكيلي نتاج الورشة الفنية المنفذة بعنوان "انتصارات أكتوبر".

كما ينظم بيت ثقافة نويبع حفلًا فنيًا، تحييه فرقة الكورال أطفال، على مسرح النادي الاجتماعي، إضافة إلى استمرار الفعاليات المقامة على المسرح الصيفي لقصر ثقافة الطور يوم 10 أكتوبر الجاري، حيث تقام عروض مسرح المواجهة والتجوال، يعقبها عرض لفرقة الفنون الشعبية أطفال.

وتابعت: وفي 11 أكتوبر تختتم عروض مسرح المواجهة والتجوال بقرية الجبيل بطور سيناء، يليه عرض فني لفرقة الفنون الشعبية أطفال التابعة لقصر ثقافة الطور، ويقدم قصر ثقافة شرم الشيخ محاضرة بعنوان "المهارات الناعمة".