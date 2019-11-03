 محافظ البحيرة يوجه بتشكيل لجنة هندسية لفحص حالة عقار مائل بدمنهور - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ البحيرة يوجه بتشكيل لجنة هندسية لفحص حالة عقار مائل بدمنهور

غادة الدسونسي
نشر فى : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 5:04 ص | آخر تحديث : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 5:04 ص

وجه اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، ومسؤولي إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، بالتنسيق مع الحماية المدنية؛ بالتوجه على الفور لموقع العقار المائل بمنطقة البطاط بحي أبو الريش بمدينة دمنهور، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإخلاء العقار من السكان، وفصل جميع المرافق عنه؛ حفاظاً على أرواح المواطنين.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية عاجلة لفحص حالة العقار والعقارات المجاورة، وإيقاف الأعمال الإنشائية التي تتم بجوار العقار المائل لحين الانتهاء من إعداد تقرير هندسي عن مدى تأثيره على العقارات المجاورة.

وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة المتسبب في ذلك فور صدور قرار اللجنة المشكلة؛ حفاظا على حقوق المواطنين من أصحاب العقار المائل في كارثة شارع البطاط بأبو الريش في دمنهور.

جدير بالذكر أن العقار المائل عبارة عن منزل مكون من 5 طوابق، يقطنه مجموعة من السكان في جميع الطوابق، والذين تضرروا جميعا جراء أعمال حفر لبناء منزل بجوارهم.

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