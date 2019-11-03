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تصدر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يمتلك العديد من اللاعبين المميزين على مستوى كافة الخطوط، قائنى أغلى 15 ناديًا أوروبيًا متفوقًا على برشلونة وأتلتيكو مدريد، والريال الذي حل وصيفًا.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، في تقرير لها أمس قائمة تضم 15 نادي هم الأغلى حول العالم، والتي جاءت على النحو التالي:

مانشستر سيتي

يحتل مانشستر سيتي صدارة أغلى أندية أوروبا بقيمة مالية تبلغ 1.28 مليار يورو نظرًا لامتلاكه العديد من اللاعبين المتميزين والشبان.

ريال مدريد

ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني بقائمة أغلى 15 نادي أوروبي بقيمة مالية بلغت 1.19 مليار يورو.

برشلونة

ويحل العملاق الإسباني برشلونة ثالثًا في تلك القائمة بقيمة مالية بلغت 1.18 مليار يورو.

ليفربول

ويأتي العملاق الإنجليزي وحامل لقب دوري أبطال أوروبا ليفربول في المركز الثالث في قائمة أغلى 15 ناديًا أوروبا بقيمة بلغت 1.07 مليار يورو.

باريس سان جيرمان

ويحتل باريس سان جيرمان الفرنسي المركز الخامس في تلك القائمة بقيمة مالية بلغت 1.05 مليار يورو.

توتنهام

بينما يأتي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في المركز السادس بقائمة أغلى 15 نادي في أوروبا بقيمة تبلغ 985 مليون يورو.

بايرن ميونيخ

ويحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز السابع في تلك القائمة بقيمة تبلغ 883 مليون يورو.

أتلتيكو مدريد

ويأتي أتلتيكو مدريد الإسباني ثامنًا في تلك القائمة بقيمة مالية بلغت 873 مليون يورو.

يوفنتوس

بينما حصد يوفنتوس الإيطالي المركز التاسع في قائمة أغلى 15 نادي أوروبي بقيمة بلغت 838 مليون يورو.

تشيلسي

ويحتل تشيلسي الإنجليزي المركز العاشر في تلك القائمة بقيمة بلغت 807 مليون يورو.

مانشستر يونايتد

وأما بالنسبة إلى «الشياطين الحمر» فيأتي في المركز الحادي عشر بقيمة بلغت 753 مليون يورو.

آرسنال

ويأتي آرسنال الإنجليزي في المركز الثاني عشر بقيمة مالية بلغت 691 مليون يورو.

نابولي

ويحتل نابولي الإيطالي المركز الثالث عشر بقائمة أغلى الأندية الأوروبية بقيمة بلغت 653 مليون يورو.

بوروسيا دورتموند

وأما بالنسبة إلى بوروسيا دورتموند الألماني فيأتي في المركز الرابع عشر بقيمة مالية بلغت 641 مليون يورو.

إنتر ميلان

ويختتم تلك القائمة إنتر ميلان الإيطالي بقيمة مالية بلغت 567 مليون يورو.