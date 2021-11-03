وكالات أممية تحذر من صعوبة الحصول على المياه لمدة شهر واحد بحلول عام 2050

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) ووكالة الأمم المتحدة للمياه من أن 3.6 مليار شخص على مستوى العالم يواجهون صعوبة في الحصول على المياه لمدة شهر واحد على الأقل كل عام، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد 5 مليارات بحلول عام 2050.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال تحالف زعماء العالم، إنه يجب تكامل إجراءات المياه والمناخ لضمان توفير إمدادات كافية من المياه في مواجهة تزايد عدد سكان العالم وتدهور البيئة.

وقالوا في نداء عاجل صدر في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين المعني بالمناخ COP26 المنعقد في جلاسكو، إن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه والمخاطر المتعلقة بالمياه.

وسلط قادة تحالف المياه والمناخ الضوء على الحاجة إلى إدارة متكاملة للمياه والمناخ، مع التركيز على زيادة البيانات والمعلومات، للمساعدة في تحديد الوقت والزمان وكمية المياه التي يمكن توفيرها اليوم وفي المستقبل.

وقال الأمين العام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس: "تؤدي درجات الحرارة المتزايدة إلى تغيرات عالمية وإقليمية في هطول الأمطار، ما يؤدي إلى تحولات في أنماط هطول الأمطار والمواسم الزراعية، مع تأثير كبير على الأمن الغذائي وصحة الإنسان ورفاهه، ولقد شهد العام الماضي استمرار الأحداث المتطرفة المتعلقة بالمياه، والتي أودت بحياة المئات وشردت الآلاف وأثرت على الملايين".

الجدير بالذكر أن تحالف المياه والمناخ (WCC)، يضم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) و10 وكالات تابعة للأمم المتحدة، وهو يدعم دمج المياه والمناخ لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

ويتصدر التحالف لجنة قادة المياه والمناخ، التي تضم 18 عضوا من قادة العالم الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من كيانات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومبعوثين من الشباب.