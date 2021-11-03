انطلقت اليوم الأربعاء، جلسات الاجتماع رفيع المستوى الثالث لمبادرة "إسكات البنادق" التي تنظمها مفوضية الشئون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الإفريقي في نيروبي عاصمة كينيا.

وذكر بيان مجلس السلم والأمن الإفريقي أن الاجتماع رفيع المستوى الثالث لمبادرة "إسكات البنادق" يعقد تحت شعار "من الرؤية إلى الواقع" بمشاركة السفير بانكول أديوي، مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن ممثلا عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد.

وقال السفير بانكول أديوي أن إفريقيا تتطلع للتخلص من النزاعات وتهيئة الظروف المواتية للنمو والتنمية في القارة وفق هدفه المتمثل في "إسكات البنادق".

وأشار إلى القضايا الملحة في بسط الأمن والاستقرار مثل تمدد الجماعات الإرهابية وانتشار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ، مما يجعل المواجهة مركبة ومعقدة، وتحتاج إلى إعادة نظر في آليات التطبيق.