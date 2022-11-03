جوتيريش يدعو روسيا وأوكرانيا إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إن أوكرانيا صدرت 10 ملايين طن من الحبوب ومواد غذائية أخرى، منذ توسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق تصدير الحبوب، شهر يوليو الماضي.



وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، مساء الخميس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، روسيا وأوكرانيا إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب.



وقال في تصريحات للصحفيين: «أناشد جميع الأطراف تركيز الجهود في مجالين؛ الأول تجديد وتنفيذ مبادرة البحر الأسود بالكامل، والثاني إزالة العوائق أمام صادرات الغذاء والأسمدة الروسية».



وسابقًا، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، للصحفيين أن استئناف مشاركة روسيا في صفقة الحبوب لا يعني تمديدها، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، اليوم الخميس.



وقال في تصريحاته: «لا، لا. بالطبع، لا يزال يتعين علينا مناقشة التمديد رسميًا، الموعد النهائي لم ينته بعد، وما زال يعمل. لقد سمعت بيان الرئيس أمس، ولكن بحلول التاسع عشر، قبل اتخاذ قرار بشأن الاستمرار، بالطبع سيكون من الضروري تقييم فعالية الصفقة».



وأشار إلى أن مشاركة أنقرة في استئناف صفقة الحبوب، العامل الرئيسي للثقة في الاتفاقات، قائلًا إن «جهود تركيا في هذا السياق، ورئيسها رجب طيب أردوغان، جديرة بالثناء».



وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، يوم أمس الأربعاء، استئناف مشاركتها باتفاق الحبوب، وذلك بعد حصولها على ضمانات أوكرانية مكتوبة، تتعهد فيها بعدم استخدام الممرات الآمنة لأغراض عسكرية.



وجاء في بيان الدفاع الروسية: «بفضل مشاركة المنظمة الدولية [الأمم المتحدة]، بالإضافة إلى مساعدة تركيا، تمكنا من الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية، المحددة لتصدير المنتجات الزراعية، للعمليات القتالية ضد روسيا، وقد تم إرسالها إلى مركز التنسيق المشترك في 1 نوفمبر 2022».