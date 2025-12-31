تركيا: لن نسمح لتنظيم قسد بفرض أمر واقع في المنطقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• وزير الدفاع يشار غولر أكد أن على التنظيم أن يفي بالتزامات اتفاق 10 مارس بشكل عاجل

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إن بلاده لن تسمح لأي تنظيم إرهابي، وخصوصا "بي كي كي" وأذرعه "واي بي جي" و"قسد"، بمواصلة أنشطته أو بفرض أمر واقع في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة له الأربعاء، خلال زيارة تفقدية أجراها إلى قيادة مدرسة المدفعية والصواريخ في العاصمة أنقرة.

وذكر غولر أن العام 2025 شكل منعطفا حاسما ظهرت فيه نتائج ملموسة لنضال القوات المسلحة التركية الحازم ضد الإرهاب.

وأضاف: "من خلال عمليات فعالة داخل البلاد وخارجها، قيدنا بدرجة كبيرة قدرة التنظيمات الإرهابية على الحركة، وأضعفنا بشكل جدي إمكاناتها القائمة على الإيواء واللوجستيات والموارد البشرية".

وبيّن أن هذه النجاحات هيأت الأرضية لإطلاق هدف "تركيا بلا إرهاب"، مضيفا بالقول: "ما بلغناه هو ثمرة نضال دُفعت فيه أثمان باهظة".

وفي 12 مايو الماضي أعلن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي قراره حلّ نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، المحكوم بالسجن المؤبد في تركيا.

ولفت غولر إلى أن بلاده منعت تشكيل ممر إرهابي على طول الحدود، وإلى أن تفوق بلاده العسكري المحقق ميدانيا مدعوم بتعاون دبلوماسي.

وأوضح أن علاقات أنقرة القوية مع الإدارة الجديدة في سوريا، وآليات التعاون القائمة مع العراق، أسهمت في تعزيز الفهم الأمني المشترك.

وشدد على ضرورة أن يفي تنظيم "قسد" بالتزاماته كاملة وبصورة عاجلة وفق اتفاق 10 مارس الماضي.

وفي 10 مارس وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وزعيم تنظيم "قسد" فرهاد عبدي شاهين، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد بإدارة الدولة، لكن التنظيم يماطل في تنفيذه.

وتابع غولر: "موقف دولتنا من هذه المسألة واضح ولا لبس فيه، أكرر مرة أخرى أننا لن نسمح لأي تنظيم إرهابي، وفي مقدمتها بي كي كي/ واي بي جي/ قسد، بمواصلة أنشطته في المنطقة أو بفرض أي أمر واقع".

وذكر أن العملية تدار بتنسيق مع المؤسسات التركية المعنية وبحوار وثيق مع الإدارة السورية، وبنهج حذر وعقلاني، مؤكدا أن هدفهم النهائي يتمثل في القضاء على الإرهاب.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة، جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد وبسط كامل سيطرتها، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام بشار الأسد الذي استمر 24 عاما في الحكم.