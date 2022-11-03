الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا دليل على تصنيع «قنبلة قذرة» في أوكرانيا

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل جروسي، اليوم الخميس، إنه لم يتم العثور حتى الآن على مؤشرات بأن أوكرانيا تقوم بتصنيع "قنبلة قذرة"، بعد عمليات تفتيش شملت ثلاثة مواقع في البلاد.



وقال جروسي: "لم يظهر تقييمنا الفني والعلمي للنتائج التي لدينا حتى الآن أي مؤشر، أو مواد، عن أنشطة نووية غير معلنة في المواقع الثلاث".



وأضاف: "إلى جانب ذلك، سنقدم تقريرا عن نتائج العينات التي أخذت من البيئة في أقرب وقت ممكن".



يأتي التحقيق استجابة لطلب من أوكرانيا، وعقب مزاعم روسية بأن كييف تحضر لاستخدام قنبلة تحتوي على مواد إشعاعية تنطلق بوسائل تفجير تقليدية.



وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مفتشيها تمكنوا من تنفيذ كل الأنشطة المقررة، "وتم السماح لهم بدخول حر للمواقع.. كما قاموا بجمع عينات من البيئة".