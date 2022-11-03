ضربة قاسية لمدرب منتخب ألمانيا قبل كأس العالم

أعلن نادي لايبزيج الألماني، اليوم الخميس، أن لاعبه تيمو فيرنر سيغيب عن منتخب ألمانيا في نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر، بسبب إصابته في كاحل القدم.

وكتب النادي على حسابه بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي: "أظهرت فحوصات خضع لها فيرنر اليوم في لايبزيج إصابته للأسف بتمزق في الرباط المتلازمي لكاحله الأيسر وبالتالي سيغيب لبقية عام 2022".

وتعرض فيرنر للإصابة في وقت مبكر من مباراة لايبزج ضد مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، بالعاصمة البولندية وارسو، أمس الأربعاء، في ختام مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يغيب فيرنر عن المباريات الثلاث القادمة للايبزيج في بطولة الدوري الألماني (بوندسليجا)، قبل توقف المسابقة استعدادا لكأس العالم، الذي يقام في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022 في قطر.

ويشكل غياب فيرنر ضربة موجعة لهانزي فليك، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، لاسيما وأن اللاعب كان أحد أبرز العناصر الهجومية في صفوف الفريق، حيث سجل 24 هدفا في 55 مباراة دولية.