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استقر سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه في البنك المركزي مع بداية التعاملات ليسجل 24.13 جنيه للشراء و24.24 جنيه للبيع.

كما استقر الدولار فى بنكي الأهلي المصري ومصر ليسجل نحو 24 جنيها للشراء و24.1 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 24.03 جنيه للشراء و24.13 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر الدولار فى بنك الإسكندرية ليصل إلى 24.1 جنيه للشراء و24.2 جنيه للبيع، وسجل فى بنك قناة السويس نحو 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع، وفى بنك كريدي أجريكول سجل 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الخضراء فى البنك العربي الإفريقي ليسجل نحو 24 جنيها للشراء، و24.10 جنيه للبيع، وسجل فى مصرف أبو ظبي الإسلامي 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع

واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك البركة ليسجل 24.10 جنيه للشراء و24.20 جنيه للبيع.