أوكرانيا وروسيا تتبادلان 107 أسرى لكل منهما

أعلنت السلطات في كل من موسكو وكييف أن روسيا وأوكرانيا قامتا بمبادلة 107 ضباط وجنود في عملية تبادل أسرى جديدة.

ومن بين الأوكرانيين 74 جنديا تم أسرهم خلال الدفاع عن مصنع أزوف للصلب في مدينة ماريوبول المطلة على البحر الأسود في الربيع الماضي، حسبما قال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك.

ويضم هؤلاء الجنود، مصابين بإصابات بالغة حيث يعانون من جروح ملتهبة وفقدان أطراف وحروق.

وقال يرماك إن "الكثير من أفرادنا مصابون في مارس"، حيث نشر صورا لبعض الذين أُفرج عنهم، ومن بينهم جنود أصيبوا في انفجار في معسكر لأسرى الحرب في أولينفكا بالقرب من دونيتسك في شرق أوكرانيا.

ومن جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن جنودها كانوا في "خطر مميت" في الأسر الأوكراني، وقد تم نقلهم جوا إلى مستشفيات عسكرية في موسكو لتلقي العلاج.