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أعلن إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة ريال سوسيداد الإسباني مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري الأوروبي «اليوروبا ليج».

ويستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره ريال سوسيداد على ملعب أولد ترافورد، في الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد في مواجهة اليوم كما يلي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: ديوجو دالوت – ليساندرو مارتينيز – فيكتور لينديلوف – لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو – كريستيان إريكسن – دوني فان دي بيك

الهجوم: برونو فيرنانديز – جارانتشو – كريستيانو رونالدو.